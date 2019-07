von Siegfried Kouba

Als „Vollblutpädagogen“ bezeichneten die Schulleiter des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) mit Realschulzug, Andreas Goldschmidt und Jürgen Kemmelmeier, die Studiendirektorin Barbara Rothenberger, die Realschullehrerin Andrea Baumann und den Realschulkonrektor Wilfried Dufner. Jetzt gehen sie in den Ruhestand.

Bei Schülern sehr beliebt

Andrea Baumann, zuständig für die Fächer Mathematik, Geografie und informationstechnische Grundbildung, war seit 43 Jahren im Schuldienst und gehörte quasi „zum Inventar“. Seit 1979 war sie an der Realschule tätig. Bei den Schülern war sie sehr beliebt, was bei Schülertreffen immer wieder deutlich wurde.

Diskussionsfreudige Pädagogin

Seit 1993 war Barbara Rothenberger am OHG beschäftigt, wurde 2002 Abteilungsleiterin im Bereich Geisteswissenschaften, wurde stellvertretende Direktorin und engagierte sich im Bereich Theaterpädagogik. Die diskussionsfreudige Pädagogin bildete junge Kollegen und Referendare aus. Ihr gefiel das „Furtwanger Modell“, die Kombination von Gymnasium und Realschule.

Sachlicher Planer und Personalrat

Wilfried Dufner ist geborener Furtwanger. Sein Vater, ein hervorragender Akkordeonist, war als „Zieha-Dufner“ bekannt. Wilfried Dufner galt als sachlicher Planer, der mit Souveränität und Sportsgeist seine Aufgaben anging. Seit 1998 war er am Realschulzug tätig und belegte die Fächer Mathematik und Sport. Er war Mitglied des Personalrats, unterrichtete an der Katharinenhöhe und der Krankenhausschule Villingen. Ferner war er als Mentor in der Lehrerausbildung tätig und wurde 2006 zum Konrektor ernannt. Mit Präsenten wurden die drei Pädagogen vom Kollegium verabschiedet.