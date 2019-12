Vier langjährige Mitarbeiter hat die IEF-Werner GmbH in Furtwangen in den Ruhestand verabschiedet. Dabei zeichnet eines alle Vier aus: Sie sind schon sehr lange beim gleichen Arbeitgeber. Alle Vier haben nur wenige Jahre nach der Firmengründung bei IEF-Werner angefangen. Bei der Weihnachtsfeier Mitte Dezember wurden sie dafür geehrt und in den Ruhestand verabschiedet.

Weihnachtsfeier bietet Rahmen

Edmund Grieshaber war Techniker in der Forschung und Entwicklung und seit mehr als 27 Jahren bei IEF-Werner beschäftigt. Mehr als 29 Jahre kann der Elektromeister Georg Hornuß vorweisen, Horst Grießl war im Außendienst tätig und seit über 31 Jahren im Unternehmen, und die kaufmännische Angestellte Jutta Hoch blickt sogar auf über 35 Jahre zurück. In ihren Ruhestand verabschiedet wurden die vier Mitarbeiter im gemütlichen Rahmen der Weihnachtsfeier.

Fast von Anfang an dabei

„In unserer schnelllebigen Zeit ist eine so lange Betriebszugehörigkeit eine Besonderheit, die wir sehr schätzen“, sagt Manfred Meyer, Geschäftsführer bei IEF-Werner und bedankte sich bei seinen altgedienten Kollegen dafür. „Bemerkenswert ist, dass alle vier Mitarbeiter damit fast von Anfang an dabei sind.“ Denn die Furtwanger Firma feiert im April 2020 ihr 40-jähriges Bestehen.

Spannende Zeit

Die neuen Ruheständler haben damit eine sehr spannende Zeit erlebt, in der sie als Teil der IEF-Werner GmbH das Unternehmen Schritt für Schritt zu einem nach eigenen Angaben weltweit führenden Automatisierungsspezialisten aufgebaut haben. „Darauf können sie stolz sein. Wir freuen uns sehr über die Treue, die sie uns über die Jahre gehalten haben“, betonte Meyer.