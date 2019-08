Eine feste Größe unter Radsportbegeisterten ist der Schwarzwald-Bike-Marathon mit Start in Furtwangen. Bereits zum 23. Mal wird dieser am Wochenende 7. und 8. September ausgetragen. Laut Geschäftsführerin Christine Dorer versprechen die Anmeldezahlen erneut ein hervorragendes Bike-Wochenende mit großer Beteiligung.

Nachdem die jüngsten Fahrer am Samstag gefordert sind, starten die Damen, Herren sowie die Jugend am Sonntag auf den Strecken über 42 Kilometer, 60, 90 und 120 Kilometer.

Bei Kids Spaß im Vordergrund

Am Samstag, 7. September, lädt die Laufrad-Trophy Kinder von zwei bis acht Jahren zum Mitmachen ein. Im Vordergrund steht der Spaß am Radfahren, daher gibt es keine Zeitmessung. Der anschließende Kids-Cup der Klassen U 9 bis U 15 findet auf dem anspruchsvollen Trail-Parcours des Skiclubs Furtwangen mit Zeitmessung statt.

Startnummernausgabe in der Hochschule

Dieses Jahr werden die Strecken der U 13 und U 15 um einen Streckenabschnitt durch das Logistikzentrum des Hauptsponsors Siedle erweitert. Eine weitere Neuerung ist, dass die Kinder der U15 das Rennen um 13.30 Uhr erstmals eröffnen. Für beide Kinder-Wettkämpfe ist die Startnummernausgabe in der Hochschule von 10.30 Uhr bis 15 Minuten vor dem jeweiligen Start geöffnet. Die Startnummern für den Schwarzwald-Bike- Marathon können an diesem Tag von 12 bis 20 Uhr abgeholt werden.

Größere Streckenänderung

Am Sonntag ist die Startnummernausgabe ab 5 Uhr offen. Um 7 Uhr starten die ersten Teilnehmer auf der Königsdistanz über 120 Kilometer. Um 8.45 Uhr fällt der Startschuss für die 90-Kilometer-Strecke. Die Athleten des 60-Kilometer-Cups gehen um 9 Uhr auf die Strecke sowie die Starter des 42-Kilometer-Cups um 9.45 Uhr. Im Feld über 42 Kilometer starten ebenfalls die Teilnehmer der Jugend. Die Startblock Aufteilung bei den Strecken über 60 und 42 Kilometer haben sich im vergangenen Jahr bewährt, sodass wieder in vier Startblöcken gestartet wird.

Fünf Euro pro Bike-Fahrer gehen an Katharinenhöhe

Neuerungen auf der Strecke gibt es im Bereich Brend mit der Verlegung der Verpflegungsstelle zum Brendturm. Zudem werden alle Strecken nach dem Breghäusle in Richtung Vöhrenbach führen, beim Blumenfeld auf der L 173 und dann über den Bahndamm zurück nach Furtwangen. Die Straßensperrung der L 173 von der Abzweigung Rohrbach bis Ortseingang Vöhrenbach erfolgt von 10 bis 16 Uhr. Eine Umleitung für den Verkehr wird ausgeschildert.

Viele Firmensportler am Start

Die Firmenwertung ist auch in diesem Jahr ein wichtiger Bestandteil des Schwarzwald-Bike-Marathons. Firmensportler stellen den größten Anteil des Teilnehmerfelds. Rund 40 Teams werden in verschiedenen Wertungen an den Start gehen.

Samstag Nudel-Party

Am Samstag können sich die Teilnehmer bei der traditionellen Nudel-Party von 17 bis 21 Uhr für den Wettkampftag stärken. Am Sonntag wird es eine LED-Leinwand auf dem Robert-Gerwig-Platz geben, die ab 10 Uhr eine Live-Übertragung von der Katharinenhöhe ermöglicht.

Die ersten Radler im Ziel in Furtwangen werden um 11 Uhr erwartet. Zudem können sich Besucher und Teilnehmer von 10 bis 18 Uhr bei der Biker-Party mit Bewirtung sowie einer Sport-Expo verweilen. Die Siegerehrungen starten um 14 Uhr. Zielschluss ist um 16 Uhr.