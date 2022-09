von Stefan Heimpel

Am Wochenende ist es wieder soweit, der Schwarzwald-Bike-Marathon startet in Furtwangen. Dieses Jahr wird sogar ein kleines Jubiläum gefeiert – es ist inzwischen der 25. Marathon. Bisher haben sich schon 1320 Teilnehmer angemeldet, jeden Tag kommen weitere Anmeldungen dazu. An beiden Tagen wird im Rena-Stadion auch den Zuschauern beste sportliche Unterhaltung geboten, denn alle Rennen starten und enden vor der großen Tribüne. Neben dem sportlichen Großereignis gibt es auch am Samstag und Sonntag wieder im Stadion ein Rahmenprogramm – somit ist den Zuschauern eine ideale Kulisse geboten.

Ein interessantes Bild bietet sich den Besuchern auch in diesem Jahr im Furtwanger Rena-Stadion, wenn direkt vor der großen Zuschauertribüne der Start und Zieleinlauf für den Schwarzwald-Bike-Marathon erfolgt. Auch die anderen Wettbewerbe am Samstag und Sonntag gehen alle direkt an der Tribüne vorbei. Archivbild: Stefan Heimpel | Bild: Heimpel

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen und ihrer Wettbewerbe. Am Sonntag stehen die eigentlichen Rennen des Bike-Marathons über 42, 60 und 90 Kilometer auf dem Programm. Die Königsetappe über 120 Kilometer wird auch in diesem Jahr noch nicht angeboten. Wie im vergangenen Jahr unter Corona-Bedingungen befinden sich der Start und Zieleinlauf für den Schwarzwald-Bike-Marathon im Rena-Stadion und nicht mehr wie jahrelang in der Robert-Gerwig-Straße.

Um 12.30 Uhr fällt der erste Startschuss für die Laufrad-Trophy im Stadion. Ab 13.30 Uhr folgen die verschiedenen Rennen für den Kids-Cup. Um 17.15 Uhr werden die Sieger des Kids-Cups ebenfalls im Stadion geehrt.

Am Sonntag beginnt das Programm wieder sehr früh mit dem Start um 7 Uhr im Stadion (Einlass ab 6 Uhr) über die 90 Kilometer und für die Staffel. Diese Strecke führt über Vöhrenbach nach Linach und über die Staumauer. Nach 8 Uhr kommen diese Fahrer noch einmal durch das Stadion, bevor es auf die 60-Kilometer-Strecke geht.

Dann geht es Schlag auf Schlag. Der Start für die 60 Kilometer steht um 9 Uhr an. Ab 9.30 Uhr folgen die Starts für die Strecke über 42 Kilometer. Bereits ab 10.15 Uhr erwartet man die ersten Zieleinläufe im Stadion. Nach 14 Uhr folgt die Siegerehrung, das Ziel wird geschlossen.

Unterhaltung für Kinder

An beiden Tagen ist im Stadion eine „Kids Area“ eingerichtet mit Ballon-Modellage, Kinderschminken, Mitmach-Zirkus, Karussell und Roller, Laufrad und Co. Von 13 bis 19 Uhr und noch einmal am Sonntag von 10 bis 14 Uhr gibt es im Stadion Musik mit „Locker vom Hocker“. Und um 16 Uhr startet am Samstag die beliebte Nudelparty im Stadion.

Spenden für Reha-Klinik

Neben weiteren Beobachtungspunkten an der Strecke ist besonders die Durchfahrt bei der Rehaklinik Katharinenhöhe interessant. Denn nicht zuletzt unterstützt der Bike-Marathon auch bei seiner 25. Auflage die Katharinenhöhe unter dem Motto „Biken für krebskranke Kinder“ mit einem Teil des Startgeldes. Entsprechend groß ist dann dort die Kulisse. Die Durchfahrt bei der Katharinenhöhe wird live ins Stadion übertragen. Am Sonntag ist die Zufahrt zur Klinik gesperrt. Es ist ein Bus-Pendelverkehr von der Escheck bis zur Klinik eingerichtet. Die Bewirtung bei der Katharinenhöhe übernehmen die Weihermänner aus Schönwald.