Wie Uwe Becker von Auslandseinsätzen als Militärpfarrer ans Lehrerpult kam

Uwe Becker hat viel erlebt: in Afghanistan, den USA oder auch am Bodensee. Und der Geistliche hat vieles auf der Welt gesehen. Heute ist er Lehrer in Donaueschingen und erzählt von seinem Leben als Militärpfarrer.