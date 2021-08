Die Feuerwehr kommt immer und hilft. Die Kosten für den Einsatz werden allerdings nicht immer auch von der Gemeinde übernommen. Wer was bezahlen muss, das ist im Feuerwehrgesetz klar geregelt. Etwa auch, wenn der eigene Keller wegen Starkregens zulaufen sollte.

Der Klimawandel sorgt dafür, dass Extremwetter-Ereignisse zunehmen. Auch in Deutschland, wie die Überflutungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schmerzlich spüren haben lassen. Hundertjährige Hochwasser, die, wie der Name schon sagt,