Was kann stattfinden, was ist abgesagt – und was noch unklar? So ist der Stand der Dinge für die Veranstaltungen in Donaueschingen 2021

Was sich mit Beginn der Corona-Pandemie schnell verabschiedete, das war die Planungssicherheit. Was heute noch als gesetzter Termin galt, ist schon morgen nicht mehr einhaltbar. So sieht es aktuell in Donaueschingen aus.