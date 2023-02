Raus auf die Straßen, den Narren zusehen, Lieder singen und Gutsle schnappen. Das alles bietet der Eschinger Umzug am Sonntagnachmittag in Hülle und Fülle. Besonders in diesem Jahr.

Was für ein Spektakel der 64 Gruppen am Sonntag beim Höhepunkt der Fastnacht in der Baarmetropole Donaueschingen. Einige tausend Besucher an den Straßen runden das grandiose Bild ab.Es schien, als ob die Umzugsbesucher nach zwei Jahren der Pandemie