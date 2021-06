Baar/Hochschwarzwald vor 3 Stunden

Umgefallene Bäume in Donaueschingen, ein Erdrutsch bei Löffingen: Heftiges Unwetter fordert Einsatzkräfte in der ganzen Region heraus

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montagabend, 21. Juni, vor „schwerem Gewitter mit extrem heftigem Starkregen und Hagel“. Bei Löffingen haben Bauhof und Feuerwehr mit einem Erdrutsch zu tun. Und auch in Donaueschingen muss die Feuerwehr an diesem Tag mehrfach ausrücken. Blicken Sie hier mit uns auf die Bilanz der Sturmnacht.