Ukraine-Krieg: Menschen auf der Baar bekunden mit zahlreichen Aktionen ihre Solidarität

Die Baaremer drückten am Mittwochabend bei einer Menschenkette in Donaueschingen und einem Friedensgebet in Bräunlingen ihre Verbundenheit mit der Ukraine aus. Sie zeigten sich betroffen und starteten Hilfsaktionen.