Donaueschingen vor 41 Minuten

Top-Reitsport brilliert im Donaueschinger Schlosspark trotz Handicaps

Das Reitturnier in seiner Variante Light kommt bei den Fans gut an. Doch die Veranstalter des CHI ächzen über das sich ständig ändernde Regelwerk. Glück in allen Schwierigkeiten: Das Wetter war während der drei Turniertage prima.