Wir für Stuttgart : Bei der Landtagswahl am 14. März stehen den Wählern im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen 20 Wahlvorschläge zur Verfügung

Wer wird den Wahlkreis 55 in den nächsten fünf Jahren in Stuttgart vertreten. Aktuell sind es noch Tourismus- und Justizminister Guido Wolf und die AfD-Abgeordnete Doris Senger. Doch am 14. März sind Landtagswahlen und den Wählern aus dem Kreis