Donaueschingen vor 4 Stunden

Sie sprudelt und sprudelt: Warum die Donaueschinger Gutterquelle auch in Dürrejahren genug Trinkwasser liefert

In vielen Regionen Deutschlands ist das Wasser knapp, weil die Grundwasserspiegel in den Sommermonaten gesunken sind. Auch der Spiegel der Gutterquelle liegt in diesem Jahr etwas niedriger als sonst.