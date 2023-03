Visual Story Veröffentlicht am 01. März 2023

Eine Schuhproduktion in Deutschland gibt nur noch selten. Der Kinderschuhhersteller Ricosta aber produziert am Stammsitz rund 2000 Stück am Tag. Ein Einblick – vom einzelnen Material bis zum fertig Schuh.

Bei Ricosta in Donaueschingen werden nach wie vor Schuhe „Made in Germany“ produziert. Ein Blick hinter die Kulissen. | Bild: Ganter, Patrick