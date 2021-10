Es war schon eine Überraschung für die Dorfgemeinschaft. Nachdem Wolterdingen schon jünger wurde, wollte sich auch Neudingen historisch absichern. Ortsvorsteher Klaus Münzer erklärt, was dann passierte – und was 2022 passieren soll.

Warum sollte mich Geschichte interessieren? Das Fach handelt davon, was in der Vergangenheit war. Diese Ereignisse sind abgeschlossen – wo ist der Sinn, so etwas zu lernen? Sätze, wie sie vielleicht dem ein- oder anderen Schüler über die