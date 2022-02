Donaueschingen vor 1 Stunde

Nach SÜDKURIER-Berichterstattung zur Parkplatzfalle an der Wöhrdenstraße: Hausbesitzer will Ärger klären, Verbraucherschutz spricht von Abzocke

Hausbesitzer Piero Cimino zeigt sich bestürzt über den Vorfall rund um den Park-Schadensersatz in der Donaueschinger Wöhrdenstraße. Was er jetzt tun möchte – und was sich dort bald ändern soll.