Baar vor 21 Minuten

Mehrere Einsätze in den vergangenen Monaten: Die Feuerwehren auf der Baar sind aktuell stark gefordert – ein Überblick

Ob in den Firmen Bregwerk Paletten in Wolterdingen und Aquatec in Pfohren oder im Altenheim St. Michael in Donaueschingen: Die Feuerwehren hatten zuletzt einiges zu tun. Wir geben einen Überblick zu den jüngsten Großeinsätzen.