Pfohren vor 2 Stunden

In der Brandnacht war er in Leipzig: So hat Aquatec-Geschäftsführer Tobias Deusch die Flammenwut in seiner Firma in Pfohren erlebt

Zunächst auf 500.000 Euro beziffert, liegt die Schadenssumme wegen des Feuers in dem Metallbauunternehmen mittlerweile bei drei Millionen Euro. Wir erklären, was dort jetzt in Sachen Wiederaufbau geplant ist und warum der Firmenchef total berührt ist. Letzteres hat mit einer Firma aus St. Georgen zu tun.