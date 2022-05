Donaueschingen vor 7 Stunden

Geschäft verabschiedet sich: Zeemann zieht sich nach 13 Jahren aus Donaueschingen zurück – warum?

Über zehn Jahre war der niederländische Discounter in der Stadt angesiedelt. Jetzt wird die Filiale in der Karlstraße geschlossen. Wir erklären, wann das sein wird und was die Pläne sind.