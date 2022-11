Donaueschingen vor 4 Stunden

Gänse in der Stadt: Was hat es mit dem Federvieh beim Donaueschinger Lammplatz auf sich?

Die sechs Gänse, die regelmäßig rund um die Schützenbrücke unterwegs sind, haben sich in Donaueschingen zu regelrechten Social Media-Stars gemausert. Warum fühlen sie sich in der Stadt so wohl?