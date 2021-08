Am zweiten Verhandlungstag berichtet ein weiterer Türsteher von dem dramatischen Geschehen im Jahr 2017 am Eingang des Donaueschinger Clubs. Und im Landgericht Konstanz werden Aufnahmen von dessen angeschossenen Kollegen gezeigt. Der Prozess könnte nun schon wesentlich früher zu einem Ende kommen als zunächst geplant.

Tiefer in die Umstände des Pistolenschusses auf einen Security-Mitarbeiter im Dezember 2017 in der Donaueschinger Diskothek Okay ging es am zweiten Verhandlungstag vor dem Konstanzer Landgericht. Dort wird dem Angeklagten Skelcim K. der Prozess