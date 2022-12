Döner Kebab ist ein beliebtes Essen. Schnell, lecker, günstig. So war das zumindest früher. Inflation und Energiekrise machen aber auch vor dem Döner nicht halt. Die Inhaber erklären, wie es zu den Preisen kommt.

Döner geht eigentlich immer – schnell, lecker, nahrhaft und günstig. Vor ein paar Jahren hat der Döner auch nur zwischen drei und vier Euro gekostet. In den vergangenen Jahren wurde alles teurer, so auch der Döner. In Großstädten kostet er