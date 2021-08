Mit erhöhten polizeilichen Sicherheitsmaßnahmen wurde das Konstanzer Landgericht am Donnerstagnachmittag, 26. August, für den Urteilsspruch abgeriegelt. Der 25-jährige Donaueschinger Diskoschütze ist schuldig gesprochen.

Überraschend ist es am Donnerstag zu einem vorzeitigen Ende des Prozesses rund um den Diskoschützen Skelcim K. gekommen. Er soll im Dezember 2017 in der Donaueschinger Diskothek Okay auf einen Türsteher geschossen und ihn dabei schwer verletzt