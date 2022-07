Der Energiebericht der Stadt liegt vor – und hat in Zeiten von Preissteigerungen und Gasknappheit eine besondere Brisanz. Wo die Stadt gerade steht und wo gespart werden kann.

Wo und wie Energie gespart werden kann, das beschäftigt nicht nur Verbraucher, sondern auch Städte. Als Entscheidungshilfe für diese Fragen gibt es in Donaueschingen den Energiebericht. In der Sitzung des Technischen Ausschusses am 12. Juli stellte