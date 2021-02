Der Fasnet Mentig gehört in Eschingen traditionell den Dörfern, denn in normalen Jahren wird dann dort kräftig Fasnet gemacht. Dafür haben sich die Pfohrener Narren und der Musikverein Aufen etwas einfallen lassen.

Der Musikverein Aufen präsentiert passend zur Dorffasnet am Fasnet Mentig das „Badisch Dreierlei“. Und die Aufener können nicht nur Musik, die haben auch ein paar echte Schauspieler in ihren Reihen. Es gibt also nicht nur was zum Hören,