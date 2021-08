Donaueschingen vor 3 Stunden

CHI-Reitturnier mit abgespecktem Programm: Spring- und Dressurprüfungen, aber keine Kutschen in der Brigach

Das Springreiten und die Dressur sind die Höhepunkte beim CHI-Reitturnier in Donaueschingen, das am 13. August startet. Der Umzug am Freitag sowie die Kutschfahrwettbewerbe und das Rahmenprogramm fallen coronabedingt aus.