Donaueschingen/Hüfingen vor 3 Stunden

B27-Brücke bei Hüfingen ist gesperrt: Das erwartet jetzt die Autofahrer – und Pfohren

Aufwendige Arbeiten sind an der Bundesstraßenbrücke auf Höhe Hüfingen zu erledigen. Dazu ist eine Fahrtrichtung dort komplett für den Verkehr gesperrt. Wie läuft das am ersten Tag und was wird an der Brücke gemacht?