von Lutz Rademacher

Trotz Nieselregen herrschte beim Herbstfest in Donaueschingen reger Andrang.

Die Witterung auf dem Herbstfest war estimmt von Nieselregen und einige stärkeren Schauern. Trotzdem fand eine passable Anzahl an Besuchern den Weg in die Karlstraße.

Erstmals nach vielen Jahren bietet das 47. Herbstfest wieder einen richtigen Flohmarkt an. Die übewrdachten Stände kosten nur 10 Euro und sind im unteren Teil der Karlstrasse Richtung Stadtkirche angesiedelt. Unter den Verkäufern sieht man rundum zufriedene Gesichter.

Alle fünf Jahre wechselt der Wanderstock zwischen Donaueschingen und Saverne. Dieses Jahr lag die Bringschuld bei Saverne, so wanderten fünf zu Fuß nach Donaueschingen. Auf der letzten Etappe wurden sie von 80 Mitbürgern, Donaueschingern und Mitgliedern des Schwarzwaldvereins begleitet, die mit dem Bus angereist waren.

„Ronny Ballony“ erfreut die Kinder nicht nur mit allerlei Ballonkunst, sondern auch als Zauberer oder als Puppenspieler im Sigmaringer Kasperletheater.

Zwei Auftritte absolviert die Saverner Band „Vin´t Age“ auf der Bühne am Rathaus und begeistert mit Rock und Blues-Covern. Bei „Fortunate Son“ von CCR sitzt Bürgermeister Stéphane Leyenberger am Schlagzeug.

Ganz wie im Manöver sieht der Stand der Reservistenkameradschaft Donaueschingen aus, ein willkommener Unterschlupt, als der Regen stärker wurde. Vorne im Bild Roberto Bold und Christoph Armbruster.

Den ganzen Tag belegt ist die Kletterwand des Skiclubs 1900. Am Nachmittag stehen die Kinder sogar Schlange.

Jean-Claude MissburgerColette Durrmeyer und Jean-Claude Steinmetz bieten Backwaren aus dem Elsaß an. Sie sind Teil des Fankreich-Marktes auf dem Rathausplatz mit insgesamt 6 Ständen. Hier gibt es auch Wein, Likör, Wurstwaren und Dekoration.

Alain Lagore, der vor vielen Jahren die Tradition von 1967 wieder aufgegriffen hatte, übergibt den deutsch-französischen Wanderstock an Bürgermeister Erik Pauly. In der Mitte Stéphane Leyenberger, Bürgermeister von Saverne.

Drei Generationen der Familie Ewald vom Bräunlinger Palmhof freuen sich über frische Waffeln. „Hier trifft man einen Haufen Leute,die man schon lange nicht mehr gesehen hat“ freut sich Oma Karin, die mit Schwiegertochter Julia und den Enkeln Katharina und Felicitas das Herbstfest besucht.

Beim Gewinnspiel des SÜDKURIER kann man einen Fial 124 Spider gewinnen. Wer mitmacht, darf am Glücksrad drehen, sowie hier Lara Lützow. Als Preise winken die aktuelle Tageszeitung und weitere praktische Preise.

Francois Schäfer ist nicht nur Bürgermeister-Stellvertreter, sondern auch Sänger der Band „Vin´t Age“, die auf der Bühne am Rathaus mit Rock und Blues-Covern begeisterte.

„Was wiegt das Ferkel?“, fragen sich Martina und Oscar Bucher. Seit 22 Jahren bietet die Narrenzunft Hans heini Narro aus Allmendshofen dieses Spiel an. Dem Sieger winkt ein Speckbrett mit Hausmacherspezialitäten und 50 Euro in bar.

Das erste Fass Herbstfest-Bier ist angezapft: (von links) Bürgermeister Severin Graf, OB Erik Pauly,Oliver Eckerle, Stéphane Leyenberger (Bürgermeister Saverne) und Zoltán Mokánsky (Vize-Bürgermeister Vác).

Vor der Eröffnung des Herbstfests werden Ballons verteilt, natürlich in Blau-Weiss-Rot. (von links: Miriam Doering, Nadine Krejczier, Dalia Simic, Katharina Klein, Elena Schneck, Sonja Wehrmann.

Eine große Nachfrage nach frischem Süßmost herrscht am Stand der Feuerwehr Hubertshofen. Um die Fässer zu füllen, lief die Mosterei am Vortag bis spät in die Nacht. Laurin Scherzinger und Marius Röhl füllen die Kanister.

Nicole Nivoley, die Präsidentin der Deutsch-Französischen Gesellschaft, Bürgermeister Stéphane Leyenberger aus Saverne und Oberbürgermeister Erik Pauly eröffnen das 47. Herbstfest. Es steht im Zeichen des 55.Jubiläums der Städtepartnerschaft.

„Die Kids haben einen Riesen-Spass daran“, freut sich Joachim Hense von der Freien evangelischen Gemeinde. „Ein Kind ist 100 Mal gefahren“. Vor drei Jahren hat er das Spielgerät mit Rollenband für das Herbstfest zusammengebaut. Der kleine David Néamtu ist begeistert.