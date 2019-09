Unsere alten Wirtshäuser: Die Gastwirtschaft im Herzen Donaueschingens war verbunden mit Marie-Antoinette – und musste in der Neuzeit der Bundesstraße weichen.

Zwei Dinge erinnern noch an das ehemalige Gasthaus „Lamm“ in Donaueschingen: der Lamm Platz beim Bräustüble und die Erinnerungstafel an die Brautfahrt von Marie-Antoinette, Gemahlin des späteren französischen Königs Ludwig XVI. von Wien