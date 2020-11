Brigachtal Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

„Wir können mehr als Schand-Graffiti“: Der Künstler Jonas Fehlinger im Gespräch mit dem SÜDKURIER

Spätestens seit dem Fasnachts-Graffiti in Villingen ist sein Name ein Begriff und Graffiti mehr als Schmiererei. Wer ist der Künstler Jonas Fehlinger? Mit dem SÜDKURIER spricht der Brigachtaler darüber, wie es zu dem Villinger Graffiti gekommen ist, über Kunst in Corona-Zeiten und er verrät sein nächstes großes Projekt. So viel vorab: Es wird groß. Lesen Sie selbst.