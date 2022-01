Bräunlingen vor 1 Stunde

„Zuhause war ich tieftraurig“ – Jetzt sammelt Hendric Schneider Baumaterial für die Menschen im Ahrtal

Wenn es wieder warm wird, dann geht es in den Flutgebieten an den Wiederaufbau. Was dabei vor allem gebraucht wird: Baumaterialien. Der Dögginger Hendric Schneider war schon bei den Aufräumarbeiten dabei. Er will wieder hin und hat dafür eine Idee.