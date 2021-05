Bräunlingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Von Waschmaschinen zum Schnelltest: Wie sich die Geschäftsfelder eines Großhandels für Reinigungsbedarf gewandelt haben

Alle achtet in Pandemiezeiten auf die Hygiene. Doch der Bedarf an Reinigungsmitteln ist zurückgegangen. Was nun gefragt ist: Masken, Luftreiniger und natürlich jede Menge Schnelltests.