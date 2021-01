Bräunlingen Nur für Abonnenten vor 35 Minuten

Verkehrsberuhigung in der Stadt: Künftig gibt es am Spitalplatz eine Zone 30 bis zum Ende der Färbergasse

Nicht überall in der Innenstadt wird es eine Tempo-30-Zone geben, wohl aber an bestimmten Punkten. So auch am Spitalplatz und bis zum Ende der Färbergasse. In der Gumppstraße mus die Geschwindigkeit ab Hausnummer 16 auf 30 Stundenkilometer reduziert werden.