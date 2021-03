Die Natur hautnah kennenlernen und ein gesundes Verhältnis zu Tieren, Pflanzen und Lebensmitteln lernen – das sind einige der Ziele, die ein Bauernhof-Kindergarten dem Nachwuchs vermitteln will. In Waldhausen soll so eine Einrichtung entstehen. Sie wäre die erste ihrer Art im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Der Bedarf an Kindergarten-Plätzen steigt in Bräunlingen. Und voraussichtlich wird er das auch noch in den kommenden Jahren. So war gerade das Jahr 2020 ein besonders geburtenreiches Jahr in der Zähringerstadt.Die steigenden Zahlen werden jedoch zum