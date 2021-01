Bräunlingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle im Jahresrückblick: „Es war ein sehr intensives Jahr“

Das Jahr 2020 war eines, das noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wie hat das Bräunlinger Stadtoberhaupt diese Zeit wahrgenommen – und was hat sich in diesem Jahr in der Stadt alles getant?