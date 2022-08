Schwarzwald-Baar vor 4 Stunden

Judoattacke, Würgegriff und Knockout: So schlägt sich der Blumberger Christian Fischer im MMA-Sport

Der 23-Jährige war als Boxer bereits sehr erfolgreich, wurde etwa deutscher Meister. Jetzt will er in einer anderen Disziplin durchstarten, in der auch noch am Boden weitergekämpft wird. Wie sieht das genau aus?