Blumberg vor 44 Minuten

Gelungene Premiere im Käfig: Blumberger Boxer Christian Fischer will jetzt in den Mixed Martial Arts durchstarten – und hatte schon seinen ersten Kampf

In einem achteckigen Käfig, dem sogenannten Oktagon, treten Sportler gegeneinander an, die Mixed Martial Arts betreiben. Eine Sportart, bei der verschiedene Kampfkünste gemischt werden. Christian Fischer will hier Profi werden und verzichtet dafür auf seinen Traum, als Boxer bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu starten.