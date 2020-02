Hondingen vor 1 Stunde

Hondinger Fußballer Patrick Bäurer zeigt seine Tricks im Fernsehen

Am Sonntag, 23. Februar, ist Bäurer in der Sendung „Sport in Baden-Württemberg“ zu sehen. Wegen der Übertragung der Badisch-Pfälzischen Fasnacht beginnt die Sendung erst um 23.35 Uhr.