Die Befreiung des Narrensamens in der Eichbergstadt erfolgt reibungslos mit musikalischer Unterstützung der Stadtkapelle und des Pfetzer-Fanfarenzugs.

In Blumberg regieren seit gestern die Narren. Fröhlich und gut gelaunt starteten vom Narrendorf aus zur Befreiung des Narrensamens. In zwei Gruppen zogen sie, begleitet von der närrischen Stadtkapelle und dem Pfetzer Fanfarenzug in die Schulen,