Das erste Siedehaus entsteht vor fast 200 Jahren in der Bahnhofstraße. Noch heute zeugen Bauwerke von der einstigen Salzproduktion.

Das erste aus der Dürrheimer Sole 1822 gewonnene Salz wurde in einer Apotheke in Donaueschingen hergestellt. Das berichtet Jürgen Kauth, der Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins Bad Dürrheim. Das Salz sollte in einem schmuckvollen Kästchen