Vereinsgebäude sind immer wieder Ziel von Einbrechern. Für die Mitglieder ist das mehr als nur ärgerlich. Polizeisprecher Dieter Popp weiß, was hilft. Aber sind es eigentlich Einzeltäter oder Banden?

Immer wieder Einbrüche in Vereinsheimen. Von Dieben werden diese wohl als lohnendes Ziel angesehen. So wurde zum Beispiel der Tennisclub in Bad Dürrheim allein im Dezember zwei Mal von unbekannten Tätern heimgesucht. Erbeutet wurde nichts, aber der