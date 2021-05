Biberach Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

B30 bei Biberach: Gefahrgutlastwagen ausgebrannt – mit Video

Ein Lastwagen voller Spraydosen und Lacke ist am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr auf der Bundesstraße 30 bei Unteressendorf (Landkreis Biberach) in Brand geraten. Der Fahrer wurde mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik gebracht.