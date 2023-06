Wie schön ist es, bei den heißen Temperaturen einfach in den Bodensee zu springen?! Wie schön glitzert er, wenn die Sonne drauf scheint?! Er ist einfach wunderbar. Aber was wäre eigentlich, wenn das Wasser plötzlich verschwinden würde?

Das Offensichtlichste

Das Wasser wäre weg, wir könnten nicht mehr baden und vor allem könnte man es nicht mehr trinken. Über vier Millionen Menschen bekommen ihr Trinkwasser aus dem Bodensee. Wenn plötzlich kein Wasser mehr im See ist, kommt bei ihnen auch kein Wasser mehr aus dem Hahn. Für mehr als vier Millionen Menschen neue Trinkwasserquellen zu finden, wird eine große Aufgabe.

Kältere Winter

Wäre also alles schlecht, wenn der See kein Wasser mehr hätte? Ja, außer man mag kalte Winter. Denn der See ist eine Art Wärmespeiche in der kalten Jahreszeit. Er sorgt für mildes Klima.



Das sind aber nur einige der vielen Auswirkungen, wenn wir plötzlich kein Wasser mehr im See hätten. Mehr dazu im Video.