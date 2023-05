Wald vor 2 Stunden

Steigende Zinsen, explodierende Baukosten: Lösungen für Bauwillige in Sentenhart gefunden?

Bauen wird immer teurer. Im Gemeinderat Wald wird über eine Lösung debattiert, die in Sentenhart verwirklicht wird. Was geplant ist und was es Bauwillige kostet.