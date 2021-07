Die Feuerwehr in Wald war in der Nacht zum Freitag im Dauereinsatz. Gleich zwei Gemeinden wurden vom Hochwasser überflutet. Über 90 Kameraden kämpften gegen die Wassermassen.

Eine Woche mit Starkregen und Unwettern liegt hinter Pfullendorf. In Vergleich zu anderen Bundesländern in Deutschland, in denen Tote zu beklagen sind, ist die Region noch glimpflich davon gekommen. Es gab einige Schäden zu beklagen, besonders von