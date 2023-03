Osterkerzen sind ein zentrales Element der Kirche. In St. Bernhard in Wald wird die Kerze seit vielen Jahren von zwei Frauen gestaltet.

Die Osterkerze ist die zentrale Kerze in der Kirchen. Traditionell wird die Kerze in der Osternacht am Osterfeuer entzündet und mit dem Ruf „Lumen Christi (das Licht Christi)“ in die dunkle Kirche hineingetragen. Die Osterkerze ist ein