Wald vor 18 Stunden

Familie aus Wald-Walbertsweiler trifft es hart: Ihr Gaspreis steigt um 140 Prozent

Versorger Erdgas Südwest informiert Kunden über Preiserhöhungen ab 1. November. Das Ehepaar formuliert seinen Protest in einem Brief an den Stromversorger mit klaren Worten