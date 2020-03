Die langjährigen Feuerwehrleute Edwin Meßmer (35 Dienstjahre) und Georg Brucker (45 Dienstjahre) wurden aus der Aktiven Wehr der Abteilung Wald verabschiedet. Gemeinsam sprechen sie darüber, was ihre Arbeit in der Feuerwehr ausmachte.

Wie und wann sind Sie in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten? Was waren Ihre Beweggründe?Edwin Meßmer: 1984 bin ich eingetreten, der Anstoß kam eigentlich von meiner Frau. Erstmal war es Neugier und dann Begeisterung.Georg Brucker: 1975 bin ich in