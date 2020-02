Wald vor 1 Stunde

Anna Gulde will Bürgermeisterin in Wald werden

Die 29-jährige Anna Gulde kandidiert für die Bürgermeisterwahl in Wald am 15. März. Sie ist derzeit die einzige Konkurrentin von Kämmerer Joachim Grüner, der als Erster seine Bewerbung abgegeben hat. Die Bewerberfrist endet am 17. Februar.