Stetten am kalten Markt vor 17 Minuten

Schulsozialarbeiter Tobias Buck hält auf allen Kanälen Kontakt zu den Schülern im Schulzentrum

Die Corona-Krise fordert auch die Schulsozialarbeit am Schulzentrum in Stetten a.k.M. heraus: Tobias Buck und sein Team machen Schülern, Eltern und Lehrern vielfältige Angebote zur Unterstützung. Auch an einem Konzept für den Sommerwirbel in den Sommerferien arbeitet das Team bereits.